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رد ناري من أحمد سعد عن “تصالحه” مع سمية الخشاب

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 10 أكتوبر 2019 - 8:46 مساءً
رد ناري من أحمد سعد عن “تصالحه” مع سمية الخشاب

كل الوطن – العربية نت: من جديد عاد الحديث عن علاقة المطرب المصري أحمد سعد بطليقته الفنانة سمية الخشاب، بعد أشهر من انفصالهما على خلفية أزمات وقعت بينهما.

إلا أن الحديث هذه المرة تسبب في جدل كانت بطلته سمية الخشاب، التي أطلت في لقاء تلفزيوني لتعلن عن تصالحها مع طليقها، وأن علاقتهما باتت طيبة في الوقت الحالي، كما أنها تتحدث معه بشكل طبيعي وتستشيره في أمورها.

تلك الأمور التي فسرها البعض على أنها بمثابة إعلان عن عودة الثنائي إلى بعضهما، وهو ما تداولته وسائل الإعلام، فقرر سعد أن يرد عليه بشكل صريح.

حيث نشر عبر حسابه على “إنستغرام” صورة لتصريح على لسان طليقته تؤكد فيه تصالحها معه، وأن علاقتهما باتت جيدة، ليعلق عليه قائلا “ده كذب كذب.. أنا الحمدلله لما ببص لقدام ما ببصش للي ورا خالص ولا بفكر فيه”.

ويبدو أن سعد صار يكره الحديث عن مثل هذه الأمور، حيث تابع تعليقه قائلا “نفسي ننسى المرحلة دي بقى.. وياريت مش كل حد عايز الناس تهتم بكلامه على السوشيال ميديا يجيب سيرتي”.

وفيما يبدو أنها رسالة واضحة لسمية الخشاب التي تحدثت عنه في اللقاء التلفزيوني، والتي بدورها قررت أن تحسم الأمور لدى الجميع فنشرت عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أنها لم تعد إلى طليقها أحمد سعد لتحسم الجدل الذي تسببت فيه كلماتها.

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