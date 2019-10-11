تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن المملكة العربية السعودية : إصلاح النظام المالي الدولي يتطلب التعاون بشفافية بين الدول كل الوطن اختتام لقاء (مواقع التواصل الاجتماعي كمساحة للحوار) بـ5 مبادرات كل الوطن المملكة تطالب الأمم المتحدة بتقارير مفصلة عن مشاريعها الإنسانية كل الوطن اللواء اليحيى يفتتح صالة الجواز السعودي في القسم النسائي بالرياض كل الوطن استخبارات عربية تكتشف مفاجأة في حاوية تحركت من سوريا ( في طريقها إلى السعودية) كل الوطن “فيديو” مئات من العرب يزحفون إلى مقرات الحكومة الإسرائيلية فى القدس النحتلة كل الوطن “بلومبيرغ” الأمريكية: 6 مناطق سعودية ستذهل سياح العالم (صور) كل الوطن مسؤول أمريكي كبير : قد نعاقب تركيا إذا تصرفت “بشكل غير إنساني” في سوريا كل الوطن ماكرون يطلب من السعودية والإمارات عدم استخدام الأسلحة الفرنسية في اليمن كل الوطن الولايات المتحدة.. طفل تحت سن 10 سنوات يواجه اتهامات بقتل 5 أشخاص
» » مسؤول أمريكي كبير : قد نعاقب تركيا إذا تصرفت “بشكل غير إنساني” في سوريا

مسؤول أمريكي كبير : قد نعاقب تركيا إذا تصرفت “بشكل غير إنساني” في سوريا

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 1:47 صباحًا
مسؤول أمريكي كبير : قد نعاقب تركيا إذا تصرفت “بشكل غير إنساني” في سوريا

كل الوطن- وكالات- سبتونيك عربى: قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستفرض إجراء عقابيا على تركيا إذا تورطت في أي تحركات “غير إنسانية وغير متناسبة” ضد المدنيين خلال توغلها في شمال شرق سوريا.

وقال المسؤول “هذا يشمل التطهير العرقي ويشمل القصف الجوي والمدفعي العشوائي وغيره من القصف الموجه على السكان المدنيين. هذا ما نتابعه الآن. لم نر أمثلة واضحة على ذلك حتى الآن”، بحسب “رويترز”.

هذا وبدأت تركيا يوم الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم “نبع السلام” وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته “الممر الإرهابي” المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى “وحدات حماية الشعب” الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ “حزب العمال الكردستاني” وتنشط ضمن “قوات سوريا الديمقراطية” التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة “داعش”.

رابط مختصر
2019-10-11 2019-10-11
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن- فريق التحرير