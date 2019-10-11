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اللواء اليحيى يفتتح صالة الجواز السعودي في القسم النسائي بالرياض

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 2:19 صباحًا
اللواء اليحيى يفتتح صالة الجواز السعودي في القسم النسائي بالرياض

وتعد هذه الخطوة من جوازات منطقة الرياض استكمالاً للإستراتيجية المعمول بها حالياً بتوزيع خدماتها، وذلك بفتح منافذ جديدة لخدمة المواطن والمقيم بكل يسر وسهولة، والوصول لكل شرائح المجتمع وخدمتهم على الوجه المطلوب.

ويقدم هذا القسم خدمة إصدار وتجديد جواز السفر السعودي للمواطنة السعودية التي لم تتمكن من إنهاء خدماتها إلكترونياً عبر بوابة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية (أبشر) لوجود أي عائق يمنع من تجديد الجواز أو إصداره، حيث تقوم المستفيدة بحجز موعد من نظام المواعيد عن طريق بوابة وزارة الداخلية على الرابط التالي: https://www.moi.gov.sa ، على أن تقوم المستفيدة بمراجعة جوازات منطقة الرياض في الموعد المحدد لإنهاء إجراءاتها، ويتم تسليمها جواز السفر الجديد عبر خدمة البريد السعودي “واصل”.

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2019-10-11 2019-10-11
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