المملكة تطالب الأمم المتحدة بتقارير مفصلة عن مشاريعها الإنسانية

جاء ذلك خلال كلمة المملكة أمام اللجنة السادسة (اللجنة القانونية) التي عقدت لمناقشة البند الـ78 (المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات)، ضمن دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ74 ، والتي ألقاها اليوم عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير أول سعد عبدالله العرجاني.

وأوضح العرجاني أن المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها ومبعوثيها موضوع بالغ الأهمية وذلك لمحاربة مرتكبي الجرائم الجنائية من رعايا الدول الأعضاء أثناء عملهم.

وأضاف أنه في هذا الخصوص تحث المملكة على مواصلة العمل بمبدأ سياسة عدم التسامح فيما يمس العدالة الجنائية والأمن العام، كما تؤكد على مبدأ سيادة القانون داخل هذه المنظمة بما يساعد على تعزيز المساءلة الجنائية.

ونقل العرجاني تأييد المملكة في هذا الصدد للعمل على وضع تشريعات من شأنها تحديد قواعد وأسس هامة في القانون الدولي يتم من خلالها معاقبة مرتكبي الجرائم من منسوبي الأمم المتحدة مع ضرورة التأكيد على مفهوم المسؤولية الجنائية لأفراد قوات حفظ السلام الدولية، مشيراً إلى أن المملكة تدعم المحافظة على حقوق المتهمين في هذا الشأن إلى أن تثبت إدانتهم من قبل الجهات المعنية.

وأعرب عن تقدير وتثمين المملكة للدور الكبير التي تقوم به الغالبية العظمى من منسوبي الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام الدولية الذين لا يألون جهداً ويقومون بدور استثنائي ومتميز لخدمة العالم بما في ذلك تضحياتهم أحياناً بأرواحهم في أعمالهم الإنسانية في هذا المجال.

وقال: “إن المملكة تطالب بالعمل على تطوير منظومة حقوق الإنسان المطبقة على بعثات حفظ السلام الدولية، كما تؤكد المملكة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي وأهمية العمل المشترك بين الأعضاء لضمان تطبيق المساءلة الجنائية لموظفي وخبراء ومبعوثي الأمم المتحدة الموفدين حول مختلف مناطق العالم، كما أن المملكة تشدد على أهمية التهيئة والتدريب المناسب لموظفي الأمم المتحدة قبل إيفادهم في مهماتهم العملية من خلال تعريفهم بقواعد القوانين الجنائية للدول المضيفة وذلك للحد من الوقوع في أعمال إجرامية وجنائية مخالفة للأنظمة والقوانين”.

وقال العرجاني في ختام الكلمة: “إن المملكة تؤكد على أهمية الشراكة الإستراتيجية والعريقة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، كما تدعو منظمات الأمم المتحدة في الوقت ذاته إلى إيجاد آليات دقيقة وموثوقة ومحايدة وشفافة للرقابة على تنفيذ الأعمال الإنسانية، وأنه لا بد من وجود آليات واضحة من خلال العقود الموقعة مع المنظمات الإنسانية لمنع استغلال الأفراد أو الجماعات العاملة أو التابعة للمنظمات الأممية أو الدولية في أي مصالح فردية أو غيرها”.