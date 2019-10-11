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جدة: حريق بـ 4 فلل وإخلاء 20 شخصاً إحترازياً

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 11:31 صباحًا
جدة: حريق بـ 4 فلل وإخلاء 20 شخصاً إحترازياً
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كل الوطن – متابعات: تمكن مدني جدة من إخماد حريق نشب في ارتداد أربع فلل شمال محافظة جدة، فيما أخلي 20 شخصاً احترازياً.

وحسب المتحدث باسم الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، فإن فرق الإنقاذ تمكنت أمس (الخميس) من إخلاء أربع فلل متجاورة بعد نشوب حريق في ارتداد تسبب في تصاعد كميات من الأدخنة تسللت إلى أروقة الفلل.

وأضاف «فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق مستخدمة الفروع الأرضية مع تواجد لفرق الإسناد بموقع الحادثة»، مبيناً تضرر أجزاء من الفلل الأربع بالترسبات الكربونية كما تضررت من الداخل المطابخ بعد امتداد الحريق إليها عن طريق النوافذ، فيما نتج عن الحادثة إصابة امرأة وعاملة منزلية بحالة خوف وهلع وتم التعامل معهما عن طريق فرق الهلال الأحمر، ولم تستدع حالتهما النقل إلى المستشفى.

ولفت إلى أن فرق التحقيق باشرت أعمالها في موقع الحادثة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.

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2019-10-11 2019-10-11
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