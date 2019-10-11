تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن قتل جارته وأخفى جثتها في الجدار 6 سنوات كل الوطن وفاة 7 من عائلة في حادثة مرورية كل الوطن جدة: حريق بـ 4 فلل وإخلاء 20 شخصاً إحترازياً كل الوطن المملكة العربية السعودية : إصلاح النظام المالي الدولي يتطلب التعاون بشفافية بين الدول كل الوطن اختتام لقاء (مواقع التواصل الاجتماعي كمساحة للحوار) بـ5 مبادرات كل الوطن المملكة تطالب الأمم المتحدة بتقارير مفصلة عن مشاريعها الإنسانية كل الوطن اللواء اليحيى يفتتح صالة الجواز السعودي في القسم النسائي بالرياض كل الوطن استخبارات عربية تكتشف مفاجأة في حاوية تحركت من سوريا ( في طريقها إلى السعودية) كل الوطن “فيديو” مئات من العرب يزحفون إلى مقرات الحكومة الإسرائيلية فى القدس النحتلة كل الوطن “بلومبيرغ” الأمريكية: 6 مناطق سعودية ستذهل سياح العالم (صور)
» » قتل جارته وأخفى جثتها في الجدار 6 سنوات

قتل جارته وأخفى جثتها في الجدار 6 سنوات

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 11:47 صباحًا
قتل جارته وأخفى جثتها في الجدار 6 سنوات

قتل مواطن أمريكي من ولاية كاليفورنيا جارته وأخفى جثتها في جدار شقته مدة ستة سنوات.

وتفيد NBC News بأن ريفان كامبل من مدينة لوس أنجلوس اعتبرت مفقودة منذ شهر يونيو عام 2009 . ولكن في شهر يوليو عام 2015 تلقت عائلتها اتصالا هاتفيا من مجهول أخبرهم بأنه من المحتمل أن تكون ريفان مدفونة في جدار الشقة التي كانت تقيم فيها.

اتصل أقرباء المفقودة برجال الشرطة وأخبروهم بالأمر، وفعلا تمكنت الكلاب البوليسية من تحديد مكان دفنها.

ارتكب جريمة القتل ريندولف غاربوت (47 سنة) الذي كان يسكن في الغرفة المجاورة لغرفة ريفان كامبل. وقد اتضح من الكشف على الجثة أن سبب الوفاة هو ضربة قوية على رأسها. وأعلن ممثل النيابة العامة أن القاتل غاربوت استخدم مطرقة في قتلها، وقد حكم عليه بالسجن 11 سنة.

وقد أعلن سابقا عن العثور في شهر يناير 2019 على جثة بائع خلف ثلاجة المتجر المغلق بمدينة كاونسيل بلافس بولاية أيوا كان قد اختفى قبل 10 سنوات.

المصدر: لينتا. رو

رابط مختصر
2019-10-11 2019-10-11
جرائم وحوادث
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير