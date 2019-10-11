وسائل إعلام: إخلاء مركز تجاري في مانشستر بعد أنباء عن حوادث طعن

قالت الشرطة البريطانية إنها تتعامل مع حادث في مركز “أرنديل” التجاري بمدينة مانشستر في شمال البلاد، اليوم الجمعة، بعدما تلقت تقارير عن حوادث طعن.

وقال ناطق باسم خدمات الإسعاف “نحن موجودون في الموقع الآن ونقوم بمعالجة 4 مصابين”، فيما أكدت شرطة مانشستر عبر حسابها على “تويتر” أن عناصرها “يتعاملون حاليا مع حادث في مركز “أرنديل” التجاري الواقع وسط المدينة”.