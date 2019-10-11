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أيام الدولار معدودة…وسائل إعلام تتحدث عن عودة العالم إلى المعيار الذهبي

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 4:31 مساءً
أيام الدولار معدودة…وسائل إعلام تتحدث عن عودة العالم إلى المعيار الذهبي

كل الوطن- وكالات- سبتونيك عربى: صرح رئيس شركة Euro Pacific Capital Inc بيتر شيف، أن العالم يعود إلى المعيار الذهبي، ويعيش الدولار أيامه الأخيرة.

وكتب موقع Seeking Alpha أنه وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي، في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، زادت عشرات البنوك المركزية من احتياطي الذهب بمقدار 1 طن على الأقل. أصبحت أربعة بنوك مركزية مشترين رئيسيين للذهب في أغسطس/آب. أضافت تركيا إلى احتياطياتها ذهبا بكميات كبيرة، حيث خزنت 41.8 طن من المعدن الأصفر. أضافت روسيا، التي كانت رائدة في شراء الذهب في عام 2019، 11.3 طن أخرى إلى مخزونها. تجاوز احتياطي الذهب للبنك المركزي الروسي في سبتمبر/أيلول 100 مليار دولار. بفضل المشتريات الأخيرة، زادت روسيا هذا العام وحده احتياطياتها من الذهب بحوالي 120 طن. اشترت الصين 5.9 طن أخرى في الأشهر التسعة الماضية. زادت قطر احتياطياتها من الذهب بمقدار 3.1 طن.

وأضاف الموقع أن مشتريات الذهب زادت من قبل البنوك المركزية في يوليو/تموز. في المجموع، في العام الماضي، خزنت البنوك المركزية في العالم 651.5 طن من الذهب. لاحظ مجلس الذهب العالمي أن عام 2018 تميز بأعلى مستوى من صافي المشتريات السنوية للذهب من قبل البنوك المركزية منذ تعليق إمكانية تحويل الدولار إلى ذهب في عام 1971 وثاني أكبر إجمالي سنوي في التاريخ.

أصبحت محاولة التخلص من الدولار غير المستقر السبب الرئيسي لاهتمام البلدان بالذهب. وكان المشترون الرئيسيون روسيا والصين. لقد قدموا مثالاً لبلدان أخرى.

وأشار بيتر شيف، رئيس شركة Euro Pacific Capital Inc ، وهي شركة وساطة، إلى أن الولايات المتحدة خرجت عن المعيار الذهبي في عام 1971 ، ولكن في رأيه ، فإن العالم سيعود إليه.

وقال شيف: “الأيام التي كان فيها الدولار عملة احتياطي معدودة، ونحن نعود إلى الأساسيات. كما تعلمون، كل ما هو جديد هو قديم منسي. كان للذهب قيمة خاصة في الماضي، والمستقبل له. إن البنوك المركزية ذكية بما يكفي لتتوقع المستقبل وتزيد احتياطياتها من الذهب الآن”.

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2019-10-11 2019-10-11
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