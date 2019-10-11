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وزارة التعليم تكشف عن جديد مواعيد طلب التقاعد المبكر والإعارة

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 5:00 مساءً
وزارة التعليم تكشف عن جديد مواعيد طلب التقاعد المبكر والإعارة

كل الوطن – فريق التحرير: حددت وزارة التعليم مواعيد إجراء خدمات التقاعد المبكر، ونقل الخدمات، والإعارة، والتكليف لشاغلي الوظائف التعليمية، داعيةً إداراتها بمناطق ومحافظات المملكة للتقيد بالمواعيد الموحدة للراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن التقديم على إنهاء الخدمات (التقاعد المبكر)، سيكون خلال الفترة ما بين 14 / 2 إلى 29 /4/ 1441هـ، عبر نظام فارس الإلكتروني في إدارات التعليم وجهاز الوزارة، على أن يتم اعتماد القرار خلال 5 أيام عمل، علما أنه لن يتم قبول طلبات العدول عن إنهاء الخدمة بعد صدور القرار.

وأضافت أن التقدم بطلب نقل الخدمات لجهات خارج التعليم العام، ونقل الخدمات من الكادر التعليمي للإداري، والإعارة لجهات حكومية تعليمية، أو لمؤسسات تعليمية خاصة أو عامة، عن طريق نظام فارس الإلكتروني، ورفع المسوغات المطلوبة عبر النظام، وذلك في الفترة ما بين 14 / 2 إلى 29 /4/ 1441هـ.

وأكدت وزارة التعليم على أهمية الالتزام بما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والقواعد التنظيمية الخاصة بنقل الخدمات والإعارة الواردة بالقرار الوزاري.

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2019-10-11
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