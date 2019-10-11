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السفارة السعودية في اليابان تحذر مواطنيها

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 4:54 مساءً
السفارة السعودية في اليابان تحذر مواطنيها

كل الوطن- وكالات: صدرت السفارة السعودية في اليابان، اليوم الجمعة، تحذيرا لمواطنيها داعية إياهم إلى أخذ الحيطة والحذر.

ودعت السفارة، في تغريدة لها، مواطنيها المتواجدين في اليابان إلى أخذ الحيطة والحذر من تداعيات إعصار هاغيبس القوي، وأوضحت: “نظرا للتحذيرات من إعصار هاغيبس والذي من المتوقع أن تصاحبه رياح وأمطار قوية خلال نهاية الأسبوع، تهيب السفارة بالمواطنين في ‫ اليابان اتخاذ الحيطة والحذر، والتقيد بالتعليمات الحكومية المتعلقة بالكوارث”.

وطالبت السفارة من المواطنين في حال حدوث أي طارئ بالتواصل معها، متمنية السلامة للجميع.

يذكر  أن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، كانت قد أعلنت أن إعصار هاغيبس القوي يقترب من اليابان دون أن يفقد قوته، ويتوقع أن يهبط في المنطقة الوسطى أو الشرقية من البلاد مساء السبت، محذرة من هطول أمطار غزيرة قياسية ورياح عنيفة وأمواج عالية.

وأصدر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تعليماته إلى وزراء حكومته، في اجتماع عقد صباح اليوم، باتخاذ تدابير وقائية شاملة للتعامل مع إعصار هاغيبس، الإعصار التاسع عشر هذا العام؛ لضمان سلامة المواطنين.

ودفعت توقعات هبوط الإعصار شركات الطيران ومشغلي السكك الحديدية، بما في ذلك شركة شرق اليابان للسكك الحديدية، إلى الإعلان عن الإيقافات المجدولة لخدماتهم، وتعطيل بعض الخدمات خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في البلاد حتى يوم الاثنين.

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