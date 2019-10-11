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الأمين العام لحلف الناتو يعرب لتركيا عن قلقه إزاء العملية في شمال سوريا

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 4:59 مساءً
الأمين العام لحلف الناتو يعرب لتركيا عن قلقه إزاء العملية في شمال سوريا

كل الوطن-  وكالات- سبتونيك عربى: أعرب الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، خلال المحادثات في تركيا، عن قلقه بشأن العملية في شمال سوريا ومخاطر زعزعة الاستقرار في المنطقة.

بروكسل – سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي بإسطنبول : “كذلك ناقشنا مع الوزير جاويش أوغلو، العملية الحالية، التي تقوم بها تركيا في شمال سوريا. وأعربت له عن قلقي البالغ حيال تزايد خطر زعزعة الاستقرار في المنطقة وتصاعد التوتر والمزيد من المعاناة الإنسانية”.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم “نبع السلام” وادعى أن هدف العملية هو القضاء على ما أسماه “الممر الإرهابي” المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية.

وهاجم سلاح الجو التركي مدينة رأس العين وعدداً من المدن السورية الأخرى على حدود البلدين في نفس اليوم.

بعد ذلك تم الإعلان عن بداية الجزء الأرضي من العملية. وفقًا لأحدث المعلومات من وزارة الدفاع التركية، بعد بدء عملية “نبع السلام” ضرب الجيش التركي 181 هدفًا للقوات الكردية في شمال سوريا. وتفيد تقارير إعلامية عن وقوع خسائر وإصابات بين المدنيين.

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