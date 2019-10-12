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ترامب يعلن التوصل الى اتفاق تجاري جزئي مع الصين

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : السبت 12 أكتوبر 2019 - 1:15 صباحًا
ترامب يعلن التوصل الى اتفاق تجاري جزئي مع الصين

ويسمح الاتفاق المبدئي للقوتين الاقتصاديتين بادعاء الفوز في هذه الحرب التجارية، وفي نفس الوقت يجنبهما ضرر تصعيدها، مع ترك القضايا الشائكة جدا الى مرحلة لاحقة. ولكن بعد أكثر من عام من تبادل فرض الرسوم الجمركية العقابية، يبقى من غير الواضح ما إذا كان بامكان الدولتين الحفاظ على الزخم اللازم لإتمام “المراحل” اللاحقة للاتفاق. ورفضت الصين حتى الآن مطالب ترامب بإجراء تغييرات عميقة في إدارة اقتصادها يعتبر محللون بأنها قد تقوض الحزب الشيوعي سياسيا.

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2019-10-12
عربي ودولي
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