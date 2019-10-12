ترامب يعلن التوصل الى اتفاق تجاري جزئي مع الصين

واشنطن -(أ ف ب) : رحب الرئيس دونالد ترامب الجمعة بالاختراق الذي تحقق في حربه التجارية الطويلة مع الصين، معلنا إن الجانبين توصلا إلى اتفاق مبدئي يغطي الملكية الفكرية والخدمات المالية والعملات. ومع التوصل الى الاتفاق سيوقف البيت الأبيض العمل بزيادة هائلة على الرسوم الجمركية كان مقررا فرضها الأسبوع المقبل، وفق ما قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين للصحافيين. ومع ذلك فان التفاصيل التي رشحت عن الاتفاق لا تزال شحيحة.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الابيض أن الجانبين “توصلا إلى مرحلة اولى مهمة في الاتفاق”، مبديا أمله بأن يتم التوقيع عليه في الاسابيع المقبلة مع نظيره الصيني شي جينبينغ بالرغم من عدم اتمام صياغة نص الاتفاق حتى الآن.