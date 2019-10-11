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“طفل معجزة” يتلو القرآن في إندونيسيا

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 8:26 مساءً
“طفل معجزة” يتلو القرآن في إندونيسيا

نشر المقرئ الشيخ المصري، محمود الشحات أنور، في موقعه على “الفيسبوك” مقطعا مصورا لمن سماه “الطفل المعجزة”.

وقال الشحات إن هذا الطفل الإندونيسي هو أحد تلاميذ المدرسة “الشحاتية” بالبلاد، وهو “لا يتكلم العربية، إلا أن صوته سيعجبك حتما”.

وقد شارك المقريء المصري منذ أيام في افتتاح معهد القرآن الكريم بجمهورية إندونيسيا. والشيخ محمود الشحات أنور هو من أشهر المقرئين في مصر والدول العربية والإسلامية، وأكثر المقرئين تواجدا على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد بلغت عدد مشاهدات مقاطع الفيديو له حوالي 75 مليون مشاهدة.

“طفل معجزة” يتلو القرآن في إندونيسيا
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2019-10-11 2019-10-11
دين ودنيافيديوهات
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