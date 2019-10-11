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مصر.. العثور على جثتي ضابط طيار متقاعد وابنته في سيارة

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 8:30 مساءً
مصر.. العثور على جثتي ضابط طيار متقاعد وابنته في سيارة

تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من العثور على جثتي مدرسة ووالدها ضابط طيار متقاعد داخل سيارتهما بأحد الدروب الجبلية بطريق الجلالة.

وتبين من تحقيقات الأجهزة الأمنية أنه تم العثور على جثة مدرسة تدعى منال محمود تهامي، تعمل بإحدى مدارس الغردقة، وجثة والدها، بعد أن اختفت أثناء استقلالها سيارة ملاكي يقودها والدها المسن في طريق العودة من القاهرة للغردقة وذلك بطريق الجلالة شمال البحر الأحمر.

وتحركت عدة فرق بحث من الشرطة مع بدو المنطقة، حيث أثبتت آخر مكالمة أن الاتصال انقطع بعد دخولها الطريق بساعة، وأن الأربعة خطوط التي تخصها وتخص والدها أغلقت.

وأكدت نتائج تفريغ كاميرات المراقبة في البوابة الأولى لطريق العين السخنة أن دخولهما من البوابة كان الساعة 11 صباحا، وأن آخر مكالمة أجريت من هاتفيهما قبل إغلاقهما كانت الساعة 12.56 ظهرا من أول طريق الجلالة ولم يصلا لنهاية الطريق بمنطقة الزعفرانة، وتدور الشكوك حول أن السيارة قد انحرفت في وادى من الوديان على جانب الطريق.

المصدر: المصري اليوم

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2019-10-11 2019-10-11
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