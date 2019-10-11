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إقبال كثيف في إنطلاق معرض الصقور والصيد

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 9:35 مساءً
إقبال كثيف في إنطلاق معرض الصقور والصيد

كل الوطن – فريق التحرير: شهد معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية الذي انطلق اليوم في الرياض بتنظيم من نادي الصقور إقبالاً كثيفاً منذ الدقائق الأولى لافتتاحه ظهر اليوم.

وشهدت أقسام المعرض حضوراً كبيراً لمختلف أركانه, واتجهت أغلبيتهم لقسم الأسلحة الذي بلغ عدد زواره من بعد صلاة الجمعة حتى الساعة السادسة مساءً أكثر من 30 ألف زائر مما أدى إلى توقف البيع وإعادة جدولة المواعيد.

ويضم المعرض الذي يستمر حتى الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري 30 قسماً تشمل جميع متطلبات الصيد ومتعلقات التخييم والسفاري والأسلحة ، إضافة إلى فعاليات متعددة للعائلات تتنوع في مختلف أركانه ، إلى جانب الفعاليات الثقافية والتوعوية ، والأمسيات الثقافية ومزاد الصقور.

المصدر: واس

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2019-10-11
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