أفضل أطعمة لخفض مستويات الكوليسترول الضار

يزيد ارتفاع الكوليسترول الضار LDL في الدم من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل الجلطة القلبية والسكتة الدماغية.

ويحدث ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار بشكل رئيس من خلال تناول الطعام الدهني، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كاف، إلى جانب زيادة الوزن والتدخين وشرب الكحول. وهذا يمكن أن يسد الأوعية الدموية ما يجعل الشخص أكثر عرضة لمشكلات القلب أو السكتة الدماغية.

وبهذا الصدد، قال الدكتور أندرو ثورنبر، كبير المسؤولين الطبيين في Now patient: “إن تناول الأطعمة الصحية وممارسة التمارين الرياضية الموصى بها في الأسبوع، من شأنه أن يساعد في خفض الكوليسترول وإدارته دون تناول أي مكملات”.

وأوضح أيضا أن التمارين الرياضية تساعد على خفض ضغط الدم، وترفع مستويات الكوليسترول الحميد وتساعد على فقدان الدهون من الوسط، وهذا أمر مهم لصحة القلب. ويعتمد ذلك على ممارسة 150 دقيقة من النشاط الهوائي المعتدل كل أسبوع.

أما فيما يتعلق بأفضل الأطعمة لخفض الكوليسترول، يوصي الدكتور ثورنبر بما يلي:

• الصويا – يعد قليل الدسم ومليئا بالبروتينات والفيتامينات والمعادن.

• الشوفان والشعير – غنية بنوع من الألياف تسمى بيتا الغلوتين، والتي يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

• جميع المكسرات والبذورات – غنية بالبروتين وفيتامين E والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

• الأفوكادو.

• البذور.

• الأسماك الزيتية.

• الزيوت النباتية.

واقترحت الدراسات أن بعض المكملات الغذائية يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول.

المصدر: إكسبريس