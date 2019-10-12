تشكيل لجنة تحقيقية عليا بخصوص ما وقع في ساحات التظاهر بالعراق

كل الوطن – فريق التحرير: شكلت الحكومة العراقية اليوم لجنة تحقيقية عليا للوصول إلى نتائج بخصوص ما وقع في ساحات التظاهر التي انطلقت في بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق ابتداءً من الأول من الشهر الحالي واستمرت عدة أيام.

وتضم اللجنة – بحسب بيان صحفي حكومي – ممثلين عن الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن الهدف من تشكيل اللجنة الوصول إلى نتائج موضوعية وأكيدة وإحالة المتسببين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم.

المصدر: واس