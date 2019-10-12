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نجل عادل إمام يجسد شخصية أسطورة الجيش المصري

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 12 أكتوبر 2019 - 1:26 مساءً
نجل عادل إمام يجسد شخصية أسطورة الجيش المصري

أعلن الفنان المصري محمد إمام نجل الزعيم عادل إمام، عن تجسيده شخصية أسطورة الجيش المصري إبراهيم الرفاعي في فيلم جديد يتم التحضير له حاليا.

وكتب محمد إمام، عبر حسابه على “إنستغرام”، قائلا: “مشروع ظهر فجأة عن بطل مفاجأة انتظروني إن شاء الله في فيلم عن أسطورة الجيش المصري إبراهيم الرفاعي”.

وعلى الجانب الآخر، أوشك النجم محمد إمام على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد “لص بغداد”، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، من إنتاج شركة “سينرغي”، حيث بقي لأسرة الفيلم 5 أيام فقط وتختتم التصوير نهائيا.

المصدر: وكالات

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2019-10-12 2019-10-12
فنون ونجوم
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