“كورونا”: وفاة وإصابة في تربة والدواسر

كل الوطن – متابعات: سجلت وزارة الصحة في الأسبوع الوبائي 41 لحالات كورونا، وفاة رجل من وادي الدواسر يبلغ من العمر 72 عاماً صنفت عداوه بحالة أولية، كما سجلت إصابة رجل من تربة بالطائف يبلغ من العمر 52 عاماً بفايروس كورونا صنفت عدواه بحالة أولية مخالطة للإبل، وفقاً لما بينه مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة. وأوضح استشاري مكافحة العدوى الدكتور محمد عبدالرحمن، أن حماية الفرد من «كورونا» تكون باتباع الإرشادات الوقائية والمحافظة على النظافة الشخصية والتعامل مع الإبل والمواشي بشكل عام في الحظائر بحرص شديد من خلال ارتداء الكمامة، وضرورة استمرار التوعية في المجتمع باعتبار الفايروس مستوطناً.