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باكستان: السعودية لم تطلب القيام بأي دور وساطة مع إيران

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 12 أكتوبر 2019 - 3:05 مساءً
باكستان: السعودية لم تطلب القيام بأي دور وساطة مع إيران

كل الوطن – الرياض: دحضت وزارة الخارجية الباكستانية الادعاءات بشأن التقارير التي تزعم طلب المملكة من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان القيام بأي دور وساطة مع إيران.

وأكدت الخارجية الباكستانية، في بيان اليوم (السبت)، أنه لا أساس من الصحة لأي من التقارير الإعلامية حول أي وساطة تقودها إسلام أباد بين الرياض وطهران، مشددة على أن المملكة لم ترسل أي خطاب بهذا الشأن للحكومة الباكستانية، ولم تطلب من باكستان القيام بأي دور وساطة مع إيران.

وأوضحت أن المبادرة من أجل إمكانية إجراء حوار بين السعودية وإيران تعد محاولة من رئيس وزراء باكستان لضمان السلام في المنطقة.

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2019-10-12 2019-10-12
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