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تفاصيل جديدة عن حادثة حرق طالب لفصل مدرسي بصبيا

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 12 أكتوبر 2019 - 3:15 مساءً
تفاصيل جديدة عن حادثة حرق طالب لفصل مدرسي بصبيا

كل الوطن – متابعات: كشفت مصادر تفاصيل جديدة عن واقعة إحراق طالب لفصله متعمداً في إحدى مدارس محافظة صبيا، أمس الأربعاء.

وأوضحت المصادر أن الطالب اعترف عند ضبطه عن إقدامه على إحراق الفصل بناء على طلب من طالب آخر بمقابل مادي، الأمر الذي استدعى إدارة المدرسة لإنهاء الإجراءات، وطلب الجهات الأمنية لتستكمل التحقيقات.

وأضافت أنه لم يتم إخلاء المدرسة أو صرف الطلاب إلى المنازل لكون الحريق محدودًا، وقد اكتُشف في وقت مبكر، ووصل الدفاع المدني، وأكمل مهمة الإطفاء.

وكانت الجهات الأمنية بمحافظة صبيا قد باشرت حريقًا، أضرمه طالب متعمدًا في فصله بإحدى مدارس محافظة صبيا مستغلاً فراغ الفصل وقت الطابور الصباحي.

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