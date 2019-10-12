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توضيح من “حرس الحدود” حول ملابسات “حادث ناقلة النفط الإيرانية”

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 12 أكتوبر 2019 - 6:03 مساءً
توضيح من “حرس الحدود” حول ملابسات “حادث ناقلة النفط الإيرانية”

كل الوطن – فريق التحرير: صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، أنه عند الساعة ( 11:47 ) من يوم الجمعة 12 / 2 / 1441 هـ تم استقبال بريد إلكتروني من المحطة الساحلية بجدة (Jeddah Radio) تتضمن تلقيهم رسالة إلكترونية من كابتن الناقلة ( Sabiti ) والتي تحمل العلم الإيراني، تُفيد بتعرُّض مقدمة الناقلة لـ”كسر”، نتج عنه تسرب نفطي في البحر من شحنة وخزانات الناقلة.

عند تحليل المعلومات من قبل مركز التنسيق، بهدف القيام بتقديم أي مساعدة لازمة، تبين أن الناقلة واصلت سيرها، وأنها تبعد مسافة 67 ميلاً بحرياً جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي، وأنها قامت بإغلاق نظام التتبع الآلي، مع عدم الرد على اتصالات المركز.

وعند الساعة (15:50) تم تحديث لآخر موقع للناقلة، حيث اتضح أنها كانت تبعد مسافة 79 ميلاً بحرياً، جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي، وعلى مسافة 64 ميلاً بحرياً عن أقرب نقطة من الشاطئ، مبحرة بسرعة 9.7 عقدة باتجاه 152 درجة.

وتؤكد المملكة التزامها وحرصها على أمن وسلامة الملاحة البحرية، والتزامها بالاتفاقات والأعراف الدولية المنظمة لذلك.

المصدر: واس

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2019-10-12 2019-10-12
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