“دفع حياته ثمنا للشهامة”.. جريمة مروعة في مصر

دفع شاب مصري حياته ثمنا للدفاع عن فتاة تعرضت للتحرش في أحد شوارع محافظة المنوفية في دلتا النيل الخميس.

وبحسب روايات شهود عيان وتحريات الشرطة، قام المجني عليه ويدعى محمود البنا (18 عاما) “بمعاتبة” شاب آخر يدعى “راجح” لأنه تحرش بفتاة كانت تسير في الشارع، فتطور الأمر بينهما إلى مشاجرة.

وتعقب الجاني المجنى عليه، وحاول الأخير الإفلات منه عدة مرات، لكنه لم يستطع مع مساعدة أصدقاء الجاني له، ثم قام بطعنه بآلة حادة في الرقبة والبطن ما أدى إلى وفاته.

مقطع فيدو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وثق عملية التعقب:

وهذه رواية شاهد عيان:

مش هنسي شكل الدم اللي كان مالي الشارع انهاردهمش هنسي جدته وهي واقف في نص الشارع بتصوتمش هنسي شكل جده وهو قاعد على الارض مش قادر يقوم من قهرته علي حفيدهمش هنسي اي حاجه من دولمش هنساك يامحموديمكن ماليش تعامل معاك كتير بس والله قلبي اتوجع عليكفي الجنه ياحبيبي ❤️#راجح_قاتل — abdallah🖤 (@Abdalla68363244) October 9, 2019

وأثارت القضية اهتماما كبيرا من الرأي العام، ودشن ناشطون وسمي #راجح_قاتل #اعدام_راجح، وطالب كثيرون بإعدام “راجح” وزميليه اللذين ساعداه في إزهاق روح الشاب.

وقد حضر عدد كبير من أبناء المدينة جنازة الشاب القتيل:

وقالت صحف مصرية إنه تم القبض على المتهم واثنين من رفاقه شاركا معه في ارتكاب الجريمة.

المصدر: وكالات