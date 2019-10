“دفع حياته ثمنا للشهامة”.. جريمة مروعة في مصر

دفع شاب مصري حياته ثمنا للدفاع عن فتاة تعرضت للتحرش في أحد شوارع محافظة المنوفية في دلتا النيل الخميس.

وبحسب روايات شهود عيان وتحريات الشرطة، قام المجني عليه ويدعى محمود البنا (18 عاما) “بمعاتبة” شاب آخر يدعى “راجح” لأنه تحرش بفتاة كانت تسير في الشارع، فتطور الأمر بينهما إلى مشاجرة.

وتعقب الجاني المجنى عليه، وحاول الأخير الإفلات منه عدة مرات، لكنه لم يستطع مع مساعدة أصدقاء الجاني له، ثم قام بطعنه بآلة حادة في الرقبة والبطن ما أدى إلى وفاته.

مقطع فيدو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وثق عملية التعقب:

وهذه رواية شاهد عيان:

وأثارت القضية اهتماما كبيرا من الرأي العام، ودشن ناشطون وسمي #راجح_قاتل #اعدام_راجح، وطالب كثيرون بإعدام “راجح” وزميليه اللذين ساعداه في إزهاق روح الشاب.

Rest in peace my friend.Everyone fights for your right. #اعدام_راجح pic.twitter.com/mkO3CdpBW2

— KhalidMadridista🍟 (@KhalidMadrids1) October 11, 2019