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الدفاع السعودية: استقبال تعزيزات إضافية للقوات الأمريكية على أراضي المملكة

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 12 أكتوبر 2019 - 11:56 مساءً
الدفاع السعودية: استقبال تعزيزات إضافية للقوات الأمريكية على أراضي المملكة

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية في إطار العمل المشترك مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الدفاع قوله، إن ذلك يأتي “لصون الأمن الإقليمي ومواجهة أي محاولات تهدد الاستقرار في المنطقة، والاقتصاد العالمي”.

وأشار المصدر إلى أن “الولايات المتحدة تشارك حكومة المملكة الحرص على حفظ الأمن الإقليمي وترفض المساس به بأي شكل من الأشكال، وترى المملكة في الشراكة العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية امتدادا تاريخيا للعلاقات الاستراتيجية والتوافق في الأهداف لضمان الأمن والسلم الدوليين”.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أعلنت يوم أمس الجمعة عزمها إرسال 3 آلاف عسكري إضافي إلى السعودية عقب الهجمات التي استهدفت المنشآت النفطية في المملكة الشهر الماضي.

المصدر: واس

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