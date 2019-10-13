الدكتور السديس يرفع شكره للقيادة الرشيدة على تعيين أئمة وخطباء بالحرمين الشريفين

وأثنى معاليه بالشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على كبير الاهتمام الذي توليه قيادة هذه البلاد للحرمين الشريفين وقاصديهما، مؤكداً أن النقلة النوعية على مستوى العمل التنظيمي والعناية الكبيرة بموسمي الحج والعمرة، والنهضة العمرانية التي تشهدها البقاع المطهرة عموماً، والحرمين الشريفين على وجه الخصوص، دليل ملموس ومعاش للاهتمام والعناية الكبيرين المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأفاد بأن موافقة خادم الحرمين الشريفين تأتي تأكيداً للجهود الدؤوبة التي يقدمها ولاة أمر بلادنا المباركة في سبيل تطوير الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين وعنايتهما ورعايتهما بكل ما يخدم منظومة العمل الرامية إلى خدمة الحاج والزائر والمعتمر وتطويرها في مختلف مجالاتها الإدارية والخدمية والدعوية بما يحقق التكامل المنشود في تقديم الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما .

وقال معاليه: “إنّ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تحظى بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة في كل ما تحتاج إليه من دعم وبما يحقق قيامها بالواجبات المناطة بها لذا فمن واجبنا جميعا العمل بجد واجتهاد واستشعار عظم العمل في المسجد الحرام والمسجد النبوي من خلال الإخلاص والتفاني في تقديم الأعمال الموكلة إلينا”.

وأكد الدكتور السديس أن الموافقة السامية على تعيين عدد من الأئمة والخطباء تعد تجسيداً لعناية القيادة الرشيدة – حفظها الله- بالحرمين الشريفين وقاصديهما .

وعدّ السديس الدعم والرعاية الفائقين من لدن ولاة الأمر بالحرمين الشريفين وأئمتهما وخطبائهما، نتاج جهودٍ حثيثةٍ ومتواصلة يقوم عليها حكّام بلادنا الغالية من خلال تسخير كل الإمكانات البشرية والمادية لتنفيذ الخطط والبرامج الهادفة لخدمة قاصدي البيت الحرام والمسجد النبوي، خصوصاً أننا في بلاد مهبط الوحي ومنبع الرسالة المحمدية الخالدة نفخر كل الفخر بتسخير الطاقات كافة لتوفير كل ما من شأنه تحقيق الراحة لقاصدي الحرمين الشريفين وتأدية نسكهم بكل يسر وأمان.

وأوصى معالي الرئيس العام الأئمة والخطباء بأهمية مواصلة الجهد والتعاون المستمر فيما بينهم في سبيل تطوير العمل واستشعار عظم المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقهم، داعياً الله -عز وجل- أن يوفقهم في أعمالهم، ويوفقهم لما فيه الخير وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين إنه سميع مجيب. واختتم الشيخ السديس تصريحه بالدعاء للقيادة الرشيدة بأن يحفظهم الله وأن يوفقهم لما فيه خير للبلاد والعباد، وأن يعلي بالحق كلمتهم، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها وازدهارها وريادتها العالميْن العربي والإسلامي، وخدمتها الرائدة للحرمين الشريفين وضيوفهما.