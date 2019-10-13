بعثة الأخضر تصل الأردن وتغادر غداً إلى فلسطين

كل الوطن- وكالات: وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول، مساء اليوم، إلى الأردن، وذلك قبل التوجه إلى رام الله في فلسطين صباح غد الأحد، لخوض ثالث مباراة للأخضر في التصفيات. وكان في استقبال البعثة التي ترأسها رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، لدى وصولها مطار الملكة علياء الدولي، نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن محمد العتيق. جدير بالذكر أن الأخضر يتصدر المجموعة الثالثة للتصفيات القارية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023م، والتي تضم أيضا كلاً من سنغافورة وفلسطين وأوزباكستان بجانب اليمن، برصيد أربع نقاط من مباراتين بعد تعادل في أول لقاء أمام منتخب اليمن بهدفين لكل منتخب ثم الفوز بثلاثية نظيفة على منتخب سنغافورة.