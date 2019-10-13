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حكومة الوفاق في ليبيا ترفض خفض التمثيل الدبلوماسي مع تركيا

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 1:00 صباحًا
حكومة الوفاق في ليبيا ترفض خفض التمثيل الدبلوماسي مع تركيا

أعلنت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبي برئاسة فايز السراج، رفضها لدعوة جامعة الدول العربية مراجعة مستوى العلاقات الدبلوماسية ووقف التعاون مع تركيا.

وجاء بيان وزارة الخارجية لحكومة الوفاق، عقب صدور البيان الختامي للاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم السبت.

وطالبت الجامعة العربية الدول الأعضاء بعدم التعاون مع الحكومة التركية والنظر في خفض التمثيل الدبلوماسي وغير ذلك من الإجراءات.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار العملية العسكرية التركية ضد الوحدات الكردية بشمال سوريا، والتي انطلقت يوم 9 أكتوبر الجاري.

المصدر: RT

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