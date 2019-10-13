طاولة “شهية” تجمع وزراء خارجية دول عربية

ظهر عدد من وزراء خارجية الدول العربية المشاركين في الجلسة الطارئة، وهم يتناولون المعجنات في كواليس الجامعة، ويناقشون جدول أعمال الجلسة.

ويظهر في الصورة وزراء خارجية الأردن أيمن الصفدي، والعراق محمد علي الحكيم، والكويت صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الدولة لشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، ووزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش.

وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، طالبوا تركيا بالوقف الفوري لعملياتها داخل الأراضي السورية، داعين المجتمع الدولي إلى التدخل لإنقاذ الأرواح، مشددين على وحدة وسيادة سوريا على أراضيها.

المصدر: RT