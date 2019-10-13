تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن اليابان: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار “هاغيبيس” إلى 18 قتيلا كل الوطن التونسيون ينتخبون اليوم رئيسهم الجديد كل الوطن 16 بلدا في ضيافة الجزائر لإحياء فعاليات المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية كل الوطن الإعلان عن أول استثمار لأرامكو في روسيا خلال زيارة بوتين للسعودية كل الوطن طاولة “شهية” تجمع وزراء خارجية دول عربية كل الوطن حكومة الوفاق في ليبيا ترفض خفض التمثيل الدبلوماسي مع تركيا كل الوطن بعثة الأخضر تصل الأردن وتغادر غداً إلى فلسطين كل الوطن الدكتور السديس يرفع شكره للقيادة الرشيدة على تعيين أئمة وخطباء بالحرمين الشريفين كل الوطن وكيل الخارجية الأمريكية يزور الإمارات والسعودية لبحث الأزمة اليمنية كل الوطن إسرائيل تحذر بأنها ستوقف إدخال منتجات فلسطينية لأسواقها
» » اليابان: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار “هاغيبيس” إلى 18 قتيلا

اليابان: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار “هاغيبيس” إلى 18 قتيلا

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 11:07 صباحًا
اليابان: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار “هاغيبيس” إلى 18 قتيلا

أفاد التلفزيون الياباني اليوم الأحد بأن حصيلة ضحايا إعصار “هاغيبيس” الذي ضرب اليابان أمس السبت، ارتفعت إلى 18 قتيلا على الأقل، وسط أنباء عن عشرات المفقودين وأكثر من مئة مصاب.

وذكرت وكالة “كيودو” في وقت سابق من اليوم أن عدد المفقودين لا يقل عن 16 شخصا، بينما تعرض 125 آخرون لإصابات جراء الإعصار.

بدورها، تحدثت قناة TBS التلفزيونية عن فقدان 22 شخصا وإصابة نحو 150 آخرين.

وكان “هاغيبيس” قد ضرب مساء السبت جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان، وشبه جزيرة إزو الواقعة غرب العاصمة طوكيو، مصحوبا بفيضانات ورياح شديدة وانزلاقات للتربة.

وكانت سرعة الرياح في طوكيو تبلغ 41,5 متر في الثانية، ما يكفي لقلب شاحنة، ناهيك عن اقتلاعها الأشجار والأعمدة الكهربائية.

وانقطع التيار الكهربائي عن نحو نصف مليون منزل في منطقة طوكيو السبت، إضافة إلى قطع إمداد المياه عن نحو 14 ألف منزل.

وشل الإعصار حركة النقل في منطقة طوكيو الكبرى خلال عطلة نهاية الأسبوع وألغيت رحلات جوية وبحرية وعلق العمل في شبكات المترو.

ويضرب نحو عشرين إعصارا اليابان كل سنة، فقبل “هاغيبيس”، أدى الإعصار “فاكساي” إلى مقتل شخصين على الأقل في بداية سبتمبر وتسبب بأضرار جسيمة في شيبا شرقي طوكيو، وتضررت أو دمرت 36 ألف منزل وحرمت منازل كثبرة من الكهرباء لأسابيع.

المصدر: وكالات

رابط مختصر
2019-10-13 2019-10-13
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير