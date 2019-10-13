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فظيع .. شاب يقتل والده طعناً

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 12:19 مساءً
فظيع .. شاب يقتل والده طعناً

اقدم شاب صباح اليوم الاحد، على قتل والده طعناً بادة حادة، داخل منزله في منطقة الوسط التجاري بمحافظة إربد، وفق مصدر امني لـ”جراسا”.

وفي وقت لاحق، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة اربد فجر اليوم بقيام شخص بقتل والده بعد طعنه بواسطة اداة حادة داخل منزله في محافظة اربد والفرار من المكان .

واضاف الناطق الاعلامي ان فريق من شعبة بحث جنائي اقليم الشمال باشر البحث والتحري عن القاتل حيث تم تحديد مكان تواجده والقي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بطعن والده عدة طعنات بواسطة اداة حادة اثر خلاف حصل بينهما .

جراسا

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2019-10-13 2019-10-13
جرائم وحوادث
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