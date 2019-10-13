تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن لاعب المنتخب الأخضر العباس يحقق ذهبية العالم في التايكوندو كل الوطن مبيعات الصقور تتجاوز ثلاثة ملايين ريال في أول يومين لمعرض الصقور والصيد كل الوطن فظيع .. شاب يقتل والده طعناً كل الوطن بالصور.. إحباط تهريب 8.6 مليون حبة كبتاجون بميناء مدينة الملك عبدالله كل الوطن اليابان: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار “هاغيبيس” إلى 18 قتيلا كل الوطن التونسيون ينتخبون اليوم رئيسهم الجديد كل الوطن 16 بلدا في ضيافة الجزائر لإحياء فعاليات المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية كل الوطن الإعلان عن أول استثمار لأرامكو في روسيا خلال زيارة بوتين للسعودية كل الوطن طاولة “شهية” تجمع وزراء خارجية دول عربية كل الوطن حكومة الوفاق في ليبيا ترفض خفض التمثيل الدبلوماسي مع تركيا
» » لاعب المنتخب الأخضر العباس يحقق ذهبية العالم في التايكوندو

لاعب المنتخب الأخضر العباس يحقق ذهبية العالم في التايكوندو

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 1:19 مساءً
لاعب المنتخب الأخضر العباس يحقق ذهبية العالم في التايكوندو

كل الوطن – فريق التحرير: حقّق لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو ونادي الترجي محمد العباس ذهبية بطولة العالم الشاطئية الثالثة للبومسي بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب العراقي في جمهورية مصر العربية بمشاركة 300 لاعب يمثلون 20 دولة.

وفي ذات البطولة التي اختتمت مساء اليوم حقق أبطال الأخضر برونزيتين عن طريق زهير أبو الرحى وعلي المدلي الحائزيْن على المركز الثالث والرابع. وعلى صعيد منافسات الجماعي جاء الثلاثي في المركز الثالث.

يذكر أن المدرب السعودي زهير أبو الرحى يشرف فنياً على المنتخب السعودي للبومسي.

المصدر: واس

رابط مختصر
2019-10-13 2019-10-13
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير