بالصور.. أول ليالي موسم الرياض تشهد حضور أكثر من 100 ألف شخص

كل الوطن – فريق التحرير: انطلقت أمس الجمعة أولى الفعاليات الترفيهية لموسم الرياض بعرض موسيقي لفرقة «بي تي إس» ومعرض الصقور والصيد السعودي، وسط حضور كثيف من الجمهور تجاوز الـ100 ألف شخص.

وتوافدت الجماهير مبكراً لحضور العرض الموسيقي لفرقة «بي تي إس»، حيث اكتظت مدرجات ملعب الملك فهد الدولي في الرياض بالجماهير.

وتضم الفرقة الكورية الجنوبية، التي تعد أشهر فرقة غنائية عالمية، كلاً من كيم نامجون، وكيم سوك جين، ومين يونغي، وبارك جيمين، وكيم تايهيونغ، وجون جونغكوك.

وتحظى الفرقة بجماهيرية كبيرة على مستوى العالم، حيث أقامت العديد من الحفلات الغنائية في مختلف دول العالم.

وكانت فرقة «بي تي إس» قد بدأت انطلاقتها في 2013 باسم «BTS» اختصاراً لكلمة «خلف المشهد»، والاسم الأصلي للفرقة الكورية هو «فتيان بانقتان»، التي تعني «فتيان ضد الرصاص».

ويمثل حفل فرقة «بي تي إس» في الرياض حدثاً ضخماً لإحدى محطات الجولة العالمية للفرقة تحت عنوان «لوف يورسيلف… سبيك يورسيلف»، التي حطّمت الأرقام القياسيّة العالمية لكونها الجولة الأعلى تسجيلاً للإيرادات في شهر مايو (أيار) الماضي، إذ جمعت أكثر من 50 مليون دولار أميركي خلال شهر واحد.

كما سجّلت فرقة «بي تي إس» العالمية نجاحاً لافتاً في منطقة الشرق الأوسط، إذ تُعتبر فرقة البوب الكورية الجنوبيّة الوحيدة التي حصدت نحو 25 مليون استماع على منصة «أنغامي»، التي تُعد أكبر خدمة للبثّ الموسيقي عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبدأت فرقة «بي تي إس» جولتها العالميّة «لوف يورسيلف… سبيك يورسيلف» يوم 4 مايو الماضي بإحياء حفلٍ بمدينة لوس أنجيليس في ولاية كاليفورنيا الأميركية؛ كما أحيت حفلات في عدد من الولايات الأميركية، إضافة إلى ساو باولو بالبرازيل، ولندن بالمملكة المتحدة، بالإضافة لحفل في العاصمة الفرنسية باريس، وآخر بمدينة أوساكا باليابان.

إلى ذلك، شهد معرض الصقور والصيد السعودي، الذي انطلق في نسخته الثانية، أمس، في الرياض بتنظيم من نادي الصقور إقبالاً كثيفاً منذ الدقائق الأولى لافتتاحه.

وسجلت أقسام المعرض حضوراً كبيراً لمختلف أركانه، واتجهت أغلبيتهم لقسم الأسلحة الذي بلغ عدد زواره أكثر من 30 ألف زائر، ما أدى إلى توقف البيع وإعادة جدولة المواعيد.

ويضم المعرض، الذي يستمر حتى 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 30 قسماً تشمل جميع متطلبات الصيد ومتعلقات التخييم والسفاري والأسلحة، إضافة إلى فعاليات متعددة للعائلات تتنوع في مختلف أركانه، وعدد من الفعاليات الثقافية والتوعوية، والأمسيات الثقافية ومزاد الصقور.