القاء القبض على شخصين ارتكبا جرائم نشل في جوامع ومساجد بعنيزة

بريدة – واس: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت عن ضبط اثنين من مخالفي نظام الإقامة – في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب جرائم نشلٍ لمواطنين ومقيمين في عددٍ من الجوامع والمساجد بمحافظة عنيزة، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ووثائق ثبوتية، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّا بما نسب إليهما، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما .