هذه حقيقة غرق مواطن بالليث بعد أن جرفت السيول مركبته (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مركبة جرفتها السيول وهي تعوم مع التيار المائي القوي للسيول في محافظة الليث. فيما ذكر مغردون أن صاحب المركبة ربما يكون قد تعرض للغرق بسبب السيول التي قامت بجرف مركبته، الأمر الذي نفته “مصادر” ذكرت أن صاحب المركبة لم يكن داخلها كما لم يكن داخلها أي شخص في الوقت الذي تعرضت فيه للانجراف بواسطة السيول.

وذكر شهود عيان أن المركبة كانت متوقفة على ضفة وادي المستنقع التابع لمركز الرهوة شرقي الليث، دون أن يكون داخلها أي شخص، وتعرضت للانجراف نتيجة السيول التي سالت بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة مساء الأمس، وأن صاحب المركبة وهو في العقد السادس من عمره، لم يصب بأي أذى سوى تعرض مركبته للتلف.

ونبهت المصادر إلى ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تناقل الشائعات.

ويطالب قرى شرق الليث بضرورة افتتاح مركز الدفاع المدني الذي تمت الموافقة على انشاءه في مركز المبشع ، كونه يتوسط ثلاثة مراكز ، مركز الرهوة وجدم وبني يزيد.

حيث يساهم افتتاح المركز في التعامل مع أخطار الأمطار والسيول بجانب التعامل مع الحوادث الأخرى، إذ يبعد أقرب مركز للدفاع المدني عن هذه المناطق على بعد 100 كلم.

هذه حقيقة غرق مواطن بالليث بعد أن جرفت السيول مركبته (فيديو)