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بوتين: بن سلمان طرح علي سؤالا بعد هجوم “أرامكو” (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 4:15 مساءً
بوتين: بن سلمان طرح علي سؤالا بعد هجوم “أرامكو” (فيديو)

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، طرح عليه سؤالا عقب الهجمات على “أرامكو” ليرى ما إذا كانت موسكو جاهزة للمشاركة في التحقيق في الحادث.

وأوضح بوتين، في حديثه لقناة RT وقناتي “العربية” و”سكاي نيوز”، أن بن سلمان سأله: “هل يمكن لروسيا أن تشارك في التحقيق في هذا الحادث؟”، فكانت إجابة الرئيس الروسي “بالتأكيد على استعداد بلاده لتقديم كل ما يطلب منها وكل ما لديها من أجل التحقيق في هذا الحادث بدقة”.

وأضاف معلقا على توجيه أصابع الاتهام لإيران: “موقفنا يبقى ثابتا، حيث نعتبر أنه من غير الصحيح تحديد من هم المذنبون قبل أن يعرف بشكل موثوق وواضح ومفهوم من يقف وراء هذا العمل”.

وأكد أنه على اتصال مع القيادة السعودية وولي العهد، “الذي ناقش معه الحادث وأخبره أنه من الضروري الحصول على أدلة وتحديد المذنبين”، مؤكدا “أن هناك من يقف وراء هذا العمل”.

وأشار بوتين إلى أن الهجوم على منشآت “أرامكو” لم يحقق أيا من أهدافه بما فيها التأثير على أسعار النفط، التي عادت إلى الاستقرار في ظرف وجيز.

المصدر: RT

بوتين: بن سلمان طرح علي سؤالا بعد هجوم “أرامكو” (فيديو)
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2019-10-13 2019-10-13
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