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ظهور واختفاء مفاجئ لطائرات مسيرة فوق الضاحية الجنوبية ببيروت

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 5:05 مساءً
ظهور واختفاء مفاجئ لطائرات مسيرة فوق الضاحية الجنوبية ببيروت

حلّقت طائرات مسيرة على علو منخفض فوق منطقة معوض في ضاحية بيروت الجنوبية الليلة الماضية، ما استدعى استنفار مخابرات الجيش اللبنانيو”حزب الله”، فيما اختفت هذه المسيّرات فجأة كما ظهرت.

وانتشر عناصر الجيش في منطقة معوض وفوق أسطح البنايات العالية تحسبا لأي طارئ.

وتشير المعلومات إلى أن “الطائرات اختفت متوجهة نحو منطقة الجبل القريبة، وعاد بعدها الوضع الأمني إلى طبيعته تدريجيا في الضاحية”.

وعم الاستنفار وسائل الإعلام اللبنانية التي حاولت رصد وتتبع طائرات التجسس التي يعتقد أنها إسرائيلية.

وذكرت قناة “الجديد” اللبنانية نقلا عن مراسلتها أنه تم رصد طائرة تجسس معادية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت في بادئ الأمر لكن بعد ذلك اختفت عن الأنظار مع سماع أصوات واضحة للطائرات المسيرة فوق تلك المنطقة.

وأشارت المراسلة إلى أن الجيش اللبناني انتشر على أسطح المباني المجاورة للمكان للتعامل مع أي هدف معاد وسط ترقب وحذر شديدين في المنطقة خصوصا أن المكان الذي رصدت فيه الطائرة هو المكان ذاته الذي تم فيه إسقاط طائرتين إسرائيليتين قبل أكثر من شهر.

ولم يصدر عن الجهات الرسمية اللبنانية أو عن حزب الله أي تعليق على ما حدث وما أسفر عنه ولا عن هوية هذه الطائرات المسيرة ومصيرها حتى الساعة.

المصدر: صحف لبنانية

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