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حسن روحاني يكشف مفتاح حل المشاكل في المنطقة ويرحب باى موقف ايجابى

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 9:07 مساءً
حسن روحاني يكشف مفتاح حل المشاكل في المنطقة ويرحب باى موقف ايجابى

كل الوطن- وكالات :أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن بلاده سترد بإيجابية وترحب بأي موقف إيجابي، مضيفا أن مشاكل المنطقة ليس لا حل إلا الحل السياسي.

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في كشمير
وقال روحاني، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي يزور طهران، اليوم الأحد: “مفتاح حل المشاكل في المنطقة إنهاء حرب اليمن والوقف الفوري للمعارك القتالية هناك، ويمكن أن يشكل هذا الأمر بداية جيدة جدا للحوار”.

وأضاف روحاني: “عمران خان أشار إلى نقاط هامة حول الخليج الفارسي ونحن نؤيد هذه النقاط”.

وحول استهداف ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأمر، ذكر الرئيس الإيراني: “هناك بعض المؤشرات التي وصلت لدينا حيال الهجوم على الناقلة وقلنا أننا

سوف نستمر في التحقيقات للوقوف على الهجمة الصاروخية ضد ناقلة النفط الايرانية”، قائلا: “أن تكون هناك دولة تستهدف الأمن في المنطقة فهذا يعتبر خطأ فادح من قبلها”.

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت بأن انفجارا وقع على متن ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر على بعد نحو 60 ميلا (97 كيلومترا) من ميناء جدة السعودي.

وتتبع الناقلة شركة “النفط الوطنية الإيرانية” التي قالت إن السفينة أصيبت بصواريخ، لكنها لم تقدم أدلة على ذلك.

وقالت قناة العالم الإيرانية، نقلا عن “مصادر مطلعة”، إن “الخزانين الرئيسيين للناقلة تعرضا لخسائر، وإن النفط يتسرب إلى البحر الأحمر لكن دون وقوع إصابات”، مضيفة أن “خبراء على الناقلة يعتقدون أن الانفجار عمل إرهابي”.

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