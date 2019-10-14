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ترامب يثير جدلا بوصفه الجنود الأمريكيين بـ”آلات قاتلة”

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 14 أكتوبر 2019 - 10:55 صباحًا
ترامب يثير جدلا بوصفه الجنود الأمريكيين بـ”آلات قاتلة”

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا في بلاده، بعد أن قال إن الولايات المتحدة تدرب عسكرييها على أن يكونوا “آلات قاتلة”.

وجاءت هذه العبارة في تغريدة نشرها ترامب أمس الجمعة، في معرض تعليقه على قضية الضابط الأمريكي الميجر ماثيو غولدشتاين الذي ستنطلق محاكمته في ديسمبر المقبل بتهمة إعدام مصنّع متفجرات أسير من حركة “طالبان” في أفغانستان عام 2010.

ولم ينف ترامب في التغريدة ارتكاب الضابط جريمة قتل خارج القضاء، لكنه أعرب عن معارضته لملاحقة غولدشتاين، مشيرا إلى أن القضية الآن موضع الدراسة في البيت الأبيض.

ولفت الرئيس الأمريكي، إلى أن غولشتاين عنصر مكرم بميداليات في قوات القبعات الخضراء، مضيفا: “ندرب شبابنا على أن يكونوا آلات قاتلة، ثم نحاكمهم عندما يقتلون!”.

وأثار هذا الكلام انتقادات شديدة اللهجة بحق ترامب من قبل كثير من المعلقين، وكان بين منتقديه المحلل السياسي ومؤسس مجلة The Weekly Standard بيل كريستول الذي ذكر عبر “تويتر”: “ندرب شبابنا على أن يكونوا آلات قاتلة؟ لا، لا نفعل ذلك، ومن القبيح للغاية أن رئيسا أمريكيا يقول ذلك عن عسكريينا”.

المصدر: وكالات<

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