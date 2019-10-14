ترامب يثير جدلا بوصفه الجنود الأمريكيين بـ”آلات قاتلة”

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا في بلاده، بعد أن قال إن الولايات المتحدة تدرب عسكرييها على أن يكونوا “آلات قاتلة”.

وجاءت هذه العبارة في تغريدة نشرها ترامب أمس الجمعة، في معرض تعليقه على قضية الضابط الأمريكي الميجر ماثيو غولدشتاين الذي ستنطلق محاكمته في ديسمبر المقبل بتهمة إعدام مصنّع متفجرات أسير من حركة “طالبان” في أفغانستان عام 2010.

ولم ينف ترامب في التغريدة ارتكاب الضابط جريمة قتل خارج القضاء، لكنه أعرب عن معارضته لملاحقة غولدشتاين، مشيرا إلى أن القضية الآن موضع الدراسة في البيت الأبيض.

ولفت الرئيس الأمريكي، إلى أن غولشتاين عنصر مكرم بميداليات في قوات القبعات الخضراء، مضيفا: “ندرب شبابنا على أن يكونوا آلات قاتلة، ثم نحاكمهم عندما يقتلون!”.

The case of Major Mathew Golsteyn is now under review at the White House. Mathew is a highly decorated Green Beret who is being tried for killing a Taliban bombmaker. We train our boys to be killing machines, then prosecute them when they kill! @PeteHegseth — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2019

وأثار هذا الكلام انتقادات شديدة اللهجة بحق ترامب من قبل كثير من المعلقين، وكان بين منتقديه المحلل السياسي ومؤسس مجلة The Weekly Standard بيل كريستول الذي ذكر عبر “تويتر”: “ندرب شبابنا على أن يكونوا آلات قاتلة؟ لا، لا نفعل ذلك، ومن القبيح للغاية أن رئيسا أمريكيا يقول ذلك عن عسكريينا”.

“We train our boys to be killing machines.” No we don’t. And it’s beyond disgusting that an American president would say this about our military. Shouldn’t senior military leaders set the record straight? https://t.co/N8tBIrhO2w — Bill Kristol (@BillKristol) October 12, 2019

المصدر: وكالات<