بالفيديو.. توقيع 17 اتفاقا بين شركات روسية وسعودية في منتدى رجال الأعمال بالرياض

انطلق اليوم في الرياض المنتدى الروسي السعودي لرجال الأعمال، والذي يجمع مدراء من كبريات الشركات في البلدين، وذلك على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية.

ويتم تنظيم المنتدى تحت إشراف صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي RDIF والهيئة السعودية العامة للاستثمار SAGIA، والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية SCISP.

ويجمع المنتدى أكثر من 300 مشارك، ويضم مدراء ورؤساء كبريات الشركات من البلدين، وسيحضر هذه الفعالية أكبر وفد من رجال الأعمال الروس وأكثرهم تمثيلا في تاريخ العلاقات بين موسكو والرياض.

ويعد المنتدى منصة لمناقشة واتخاذ القرارات في مجالات الطاقة والاستثمار والتنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي العالمي.

وتشمل فعاليات المنتدى ثلاث جلسات نقاش بعنوان “تقوية شراكة الطاقة المستقبلية” و”تعزيز التعاون الروسي السعودي في الاستثمار” و”الشراكة من أجل التنمية المستدامة للزراعة والأمن الغذائي”.

وأشاد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في كلمة افتتاح المنتدى بالعلاقات بين موسكو والرياض، وقال إن علاقات التعاون الاقتصادي بلغت مستوى متقدما، مشيرا إلى أن الاتفاقات بين روسيا والسعودية تهدف إلى تعاون طويل الأمد بين البلدين.

وأضاف، أن تعاون البلدين يتضمن خارطة طريق تضم 24 مبادرة في عدة مجالات أبرزها النفط والغاز، مشددا على أن برنامج التعاون الاستراتيجي مع السعودية سيستمر حتى 2024.

كما أشاد بالتعاون بين موسكو والرياض في إطار تحالف “أوبك+”، حيث قال إن الاتفاق ساهم في إحلال الاستقرار في سوق النفط.

وتأسس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في يونيو 2011 بهدف جذب استثمارات جديدة للاقتصاد الروسي، حيث يعمل الصندوق كمحفز للاستثمار المباشر في روسيا، ولدى الصندوق تجارب ناجحة في أكثر من 70 مشروعا بقيمة 1.5 تريليون روبل بمشاركة مستثمرين أجانب.

ويعتبر الصندوق منصة للاستثمارات السعودية في روسيا، ففي العام 2015 قام الصندوق الروسي والصندوق السعودي السيادي للاستثمار PIF بتأسيس شراكة استراتيجية طويلة الأمد، حيث خصص الصندوق السعودي 10 مليارات دولار لاستثمارها في روسيا، وفي هذا الإطار اعتمد الصندوقان استثمارات تزيد قيمتها عن 2.5 مليار دولار.

المصدر: RT