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المنتخب السعودي يدخل المسجد الأقصى (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 14 أكتوبر 2019 - 12:34 مساءً
المنتخب السعودي يدخل المسجد الأقصى (فيديو)

وصل وفد من إداريي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، إلى المسجد الأقصى المبارك في القدس.

وضم الوفد السعودي 13 شخصا، يرافقهم شخصيات فلسطينية من السلطة.

وكان المنتخب السعودي قد وصل إلى رام الله أمس الأحد، تمهيدا لمواجهة نظيره الفلسطيني غدا الثلاثاء، على ملعب فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة، للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، مقابل 3 نقاط لمنتخب فلسطين الثالث.

المصدر: RT

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2019-10-14
عربي ودولي
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