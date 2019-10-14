تعليم الرياض يطلق برنامج الفحص الاستكشافي في المدارس

وأوضح مدير الشؤون الصحية المدرسية الدكتور حمد الهاجري أن البرنامج يهدف إلى الاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية المستهدفة بالفحص وإيجاد قاعدة بيانات للطلاب والطالبات الذين تم فحصهم والتأكد من إحالة الحالات المكتشفة للجهات الصحية المعينة، وإبلاغ أولياء الأمور بالمشكلات الصحية المكتشفة. وبيّن أن الخطة التشغيلية للصحة المدرسية لهذا العام تشمل تنفيذ المبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان الذي يهدف إلى خفض نسبة الإصابة بتسوس الأسنان بين الطلاب والطالبات ومتابعة صحة الأسنان، وتنفيذ برنامج سلامة الأطفال الذي يهدف إلى التقليل من نسبة الإصابات والحوادث بين الأطفال في السن المدرسي، كما تتضمن الخطة إجراء فحص العين وتقديم دورات في الإسعافات الأولية بالتعاون مع شركاء الصحة المدرسية الحكومية والخاصة بمنطقة الرياض لمنسوبي ومنسوبات المدارس.