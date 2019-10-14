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الامير عبد العزيز بن سلمان:أسواق النفط تتعرض لتذبذبات بسبب زيادة العرض والطلب

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 14 أكتوبر 2019 - 1:47 مساءً
الامير عبد العزيز بن سلمان:أسواق النفط تتعرض لتذبذبات بسبب زيادة العرض والطلب

كل الوطن- متابعات : شارك سمو وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في جلسة حوارية في منتدى الرؤساء التفيذيين السعودي الروسي ، مع وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، حول تعزيز مستقبل الشراكة في مجال الطاقة.

وقال وزير الطاقة خلال الجلسة إن أسواق النفط تتعرض لتذبذبات بسبب زيادة العرض والطلب، وأن المملكة حذرت من تأثير الأسعار على حجم الاستثمار في قطاع الطاقة، وأشار الأمير عبدالعزيز إلى أن هناك توافق كبير بين الدول الأعضاء في أوبك، ويجب التركيز على الاستدامة في أسعار النفط، والحرب التجارية وتباطؤ النمو الاقتصادي أثر على الأسعار.

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2019-10-14
عربي ودولي
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