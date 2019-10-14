تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن بوتين: (روسيا والسعودية) تؤيدان مواجهة التهديدات الإرهابية في الشرق الأوسط كل الوطن روسيا والسعودية توقّعان على ميثاق تعاون طويل الأمد في إطار “أوبك+” كل الوطن الرئيس اليمني يدعو متمردي الجنوب للعودة إلى جادة الصواب كل الوطن فيديو.. موكب الرئيس بوتين يتوجَّه إلى الديوان الملكي #بوتين_في_الرياض كل الوطن خلال سبتمبر الماضي : «سكني» يُسلم 17059 أرض مجانية لمستفيديه كل الوطن “ليست تركيا”.. ترامب يكشف من المسؤول عن إطلاق سراح إرهابيي “داعش” في سوريا كل الوطن الفاتيكان: أحداث سوريا أكبر كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية كل الوطن إغلاق 13 مقهى مخالف للائحة تقديم التبغ ومشتقاته بمكّة كل الوطن الجبير يتحدث عن تطابق في وجهات النظر بين السعودية وروسيا كل الوطن محمد رمضان يتسبب في إيقاف طيار ومساعده
» » روسيا والسعودية توقّعان على ميثاق تعاون طويل الأمد في إطار “أوبك+”

روسيا والسعودية توقّعان على ميثاق تعاون طويل الأمد في إطار “أوبك+”

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 14 أكتوبر 2019 - 5:31 مساءً
روسيا والسعودية توقّعان على ميثاق تعاون طويل الأمد في إطار “أوبك+”

وقعت موسكو والرياض اليوم الاثنين، على ميثاق تعاون طويل الأمد في إطار “أوبك+”، الاتفاق الذي يهدف لبث الاستقرار في سوق النفط العالمية.

وتم التوقيع بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وصل إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم في زيارة تستمر يوما واحدا.

ووقع ميثاق التعاون من الجانب الروسي وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، ومن الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان.

إضافة لذلك وقع الجانبان حزمة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم طالت شتى مجالات التعاون بين روسيا والسعودية:

إعلان نوايا مشترك بين الهيئة السعودية للفضاء ومؤسسة الفضاء الروسية “روس كوسموس” للتعاون في مجال مركبات الفضاء المأهولة ونظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية. إطار للتعاون الاستراتيجي الروسي السعودي رفيع المستوى بروتوكول للتعاون في مجال الطاقة مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثقافة مشروع مذكرة تفاهم لتسهيل منح تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة اتفاقية بين حكومتي البلدين لتبادل افتتاح ملحقيتين تجاريتين في موسكو والرياض مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في تشجيع وحماية الاستثمارات مذكرة تفاهم لتوسيع تصدير المنتجات الزراعية من روسيا إلى السعودية اتفاقية بين شركة “سالك” السعودية والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة لبحث الفرص الاستثمارية في قطاعي الزراعة والغذاء برنامج تنفيذي في برنامج الاتصالات مشروع مذكرة تفاهم في مجال وسائل الإعلام العامة اتفاقية تعاون في قطاع السياحة مذكرة تفاهم في مجال تأجير الطائرات مذكرة تفاهم للاستثمار في “نفط ترانس سيرفيس”، أكبر مشغل لعربات السكك الحديدية في روسيا برنامج عمل بين هيئتي الطيران المدني للتعريف واعتماد صناعة الطائرات الروسية في السعودية مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الضريبي اتفاقية تأكيد بين “أرامكو” والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة لشراء حصة في “نوفوميت”، وهي شركة روسية متخصصة في صناعة مضخات عالية التقنية للقطاع النفطي مذكرة تفاهم لمشروع للميثانول في منطقة آمور بروسيا مذكرة تفاهم بين “معادن” السعودية وشركة “فوسآغرو” في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية

روسيا اليوم

رابط مختصر
2019-10-14
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير