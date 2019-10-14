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جلسة مباحثات بين ولي العهد والرئيس الروسي

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 14 أكتوبر 2019 - 7:07 مساءً
جلسة مباحثات بين ولي العهد والرئيس الروسي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقدان جلسة مباحثات رسمية في الرياض (واس)

كل الوطن – الرياض: عقد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الاثنين)، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يزور الرياض حالياً.

وقال الأمير محمد بن سلمان خلال الاجتماع، إن السعودية تتفق مع روسيا على ضرورة التزام جميع الدول بميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف أن تعاون الرياض وموسكو في مجال الطاقة سيحقق الاستقرار، مُقدّراً دعم روسيا لوحدة أراضي اليمن، وضرورة الوصول إلى حل سياسي.

من جانبه، نوّه الرئيس بوتين بأنه جرى إنجاز آلية لتبادل الاستثمارات بين روسيا والسعودية. وأكد أن البلدين يتعاونان لحل المشكلات في المنطقة والعالم، وتعزيز السلام والاستقرار.

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2019-10-14
عربي ودولي
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