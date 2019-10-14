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الإعلان عن تأسيس تحالف طيران روسي سعودي

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 14 أكتوبر 2019 - 8:03 مساءً
الإعلان عن تأسيس تحالف طيران روسي سعودي

أعلن تحالف مستثمرين دوليين يضم صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي اليوم في الرياض، عن تأسيس شركة رائدة في مجال ليزينغ الطائرات المدنية، وذلك بالتعاون مع شركاء من السعودية وأوروبا.

وشركة تأجير الطائرات التي ستنطلق تحت مسمى ROYAL، تحالف يضم صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي RDIF، والصندوق السيادي السعودي PIF، إضافة إلى المجموعة المالية الألمانية KGAL GmbH & Co.

وجاء الإعلان بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وصل إلى العاصمة السعودية اليوم في زيارة تستمر يوما واحدا، حيث وقع في إطارها نحو 30 وثيقة بينها صفقات تجارية.

وسيتم ضخ استثمارات في الشركة المشتركة بأكثر من 600 مليون دولار، وفي إطارها سيتم إبرام عقود ليزينغ (تأجير تشغيلي) مع شركات طيران روسية وتزويدها بطائرات حديثة، وبفضل ذلك ستكون شركات الطيران الروسية قادرة على زيادة عدد الوجهات والرحلات المقدمة للركاب، بالإضافة لتحديث أسطولها.

وقال مدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميتريف: “نتوقع أن تحتل الشركة مكانة رائدة في سوق النقل الجوي الروسي وسيسمح ذلك لشركات الطيران الروسية بتوسيع أسطولها بشروط ملائمة ما سيخلق مزايا إضافية للركاب”.

المصدر: RT

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