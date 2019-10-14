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بالفيديو.. الرئيس بوتين والملك سلمان يتبادلان الهدايا

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 14 أكتوبر 2019 - 8:51 مساءً
بالفيديو.. الرئيس بوتين والملك سلمان يتبادلان الهدايا

تبادل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الاثنين، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهدايا أثناء اللقاء بينهما في الرياض.

وقام الرئيس الروسي بإهداء الملك السعودي صقرا من كامتشاتكا، فيما أهدى العاهل السعودي بوتين لوحة فنية.

وكان الرئيس الروسي قد وصل الرياض اليوم في إطار جولة خليجية تشمل السعودية والإمارات. ووقعت موسكو والرياض نحو 40 اتفاقية من بينها صفقات ومذكرات تفاهم بين شركات روسية وسعودية.

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تبادل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الاثنين، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهدايا أثناء اللقاء بينهما في الرياض. وقام الرئيس الروسي بإهداء الملك السعودي صقرا من كامتشاتكا، فيما أهدى العاهل السعودي بوتين لوحة فنية. وكان الرئيس الروسي قد وصل الرياض اليوم في إطار جولة خليجية تشمل السعودية والإمارات. ووقعت موسكو والرياض نحو 40 اتفاقية من بينها صفقات ومذكرات تفاهم بين شركات روسية وسعودية. المصدر: RT ——- #سأل_أكثر #بوتين #الملك_سلمان #هدايا #السعودية #روسيا

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المصدر: RT

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2019-10-14
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