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صقر ولوحة فنية… الملك سلمان والرئيس الروسي يتبادلان الهدايا التذكارية (فيديو)

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 14 أكتوبر 2019 - 9:10 مساءً
صقر ولوحة فنية… الملك سلمان والرئيس الروسي يتبادلان الهدايا التذكارية (فيديو)

كل الوطن- وكالات- سبتونيك عربى : تبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الهدايا، على هامش زيارة بوتين إلى المملكة العربية السعودية ، اليوم الاثنين.

وقدم الملك سلمان للرئيس الروسي هدية تذكارية عبارة عن لوحة فنية بعنوان “عطاء نجد”.

بينما تلقى الملك سلمان من الرئيس بوتين هدية نادرة عبارة عن صقر يسمى “نجم الشمال“.

ويحمل الطائر اسم “ألفا”، وهو من فصيلة الصقور الحمراء النادرة، المتواجدة في “كاماتشاتكا” وهي أحد أقاليم روسيا الاتحادية.الطائر حمل سابقا اسم “”نجم الشمال”، ولا يوجد سوى بضعة آلاف من هذا الفصيل في العالم.

ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الرياض، في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، تستغرق يوماً واحداً، يلتقي خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف للصحفيين، أن المحادثات التي سيجريها بوتين مع العاهل السعودي وولي عهد المملكة، ستشمل الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتعاون في قطاعات الطاقة والزراعة والعسكرية التقنية.

وتعتبر هذه الزيارة الثانية للرئيس بوتين منذ في شباط/ فبراير 2007. وستتوج بالتوقيع على 30 اتفاقا ومذكرة في مجالات عدة.

بينما تلقى الملك سلمان من الرئيس بوتين هدية نادرة عبارة عن صقر يسمى “نجم الشمال“.

ويحمل الطائر اسم “ألفا”، وهو من فصيلة الصقور الحمراء النادرة، المتواجدة في “كاماتشاتكا” وهي أحد أقاليم روسيا الاتحادية.

الطائر حمل سابقا اسم “”نجم الشمال”، ولا يوجد سوى بضعة آلاف من هذا الفصيل في العالم.

ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الرياض، في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، تستغرق يوماً واحداً، يلتقي خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف للصحفيين، أن المحادثات التي سيجريها بوتين مع العاهل السعودي وولي عهد المملكة، ستشمل الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتعاون في قطاعات الطاقة والزراعة والعسكرية التقنية.

وتعتبر هذه الزيارة الثانية للرئيس بوتين منذ في شباط/ فبراير 2007. وستتوج بالتوقيع على 30 اتفاقا ومذكرة في مجالات عدة.

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2019-10-14 2019-10-14
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كل الوطن- فريق التحرير