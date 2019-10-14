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الملك سلمان يهنئ قيس سعيد بانتخابه رئيساً لتونس

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 14 أكتوبر 2019 - 10:28 مساءً
الملك سلمان يهنئ قيس سعيد بانتخابه رئيساً لتونس

كل الوطن – فريق التحرير: أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم بفخامة الرئيس قيس سعيد، هنأه فيه بنيل ثقة الشعب التونسي الشقيق وانتخابه رئيساً جديداً للجمهورية التونسية. وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته الصادقة لفخامته بالتوفيق، ولشعب تونس الشقيق التقدم والازدهار، متطلعاً – حفظه الله – إلى تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين. بدوره، أعرب فخامة الرئيس قيس سعيد عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكداً حرصه على تنمية العلاقات المتميزة بين البلدين في شتى المجالات.

المصدر: واس

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