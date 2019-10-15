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النيابة الكويتية تأمر باعتقال أمير من العائلة الحاكمة

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 1:16 صباحًا
النيابة الكويتية تأمر باعتقال أمير من العائلة الحاكمة

أمرت النيابة العامة الكويتية بحجز الشيخ عبدالله السالم الصباح، المتهم بالإساءة لضابط الأمن صالح الراشد، من خلال تسجيل صوتي انتشر على نطاق واسع، وفقا لـ”القبس” الكويتية.

وقالت الصحيفة إنه “بالرغم من أن الشيخ أنكر الاتهام الموجه إليه إلا أن النيابة قررت حجزه. ويأتي ذلك تأكيدا على ما انفردت به جريدة (القبس) في عددها الصادر بتاريخ 9 أكتوبر الجاري والذي حمل عنوان (وقفة احترام لدولة القانون)، حول توجه المقدم الراشد إلى النيابة العامة وتسجيل قضية بالواقعة المذكورة، وما تلاه من استدعاء المشكو في حقه”.

وأشارت إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، استقبل في وقت سابق المقدم صالح الراشد من مرتبات الإدارة العامة للمرور الذي تعرض للإساءة نتيجة عدم تمرير معاملة غير قانونية، وأشار إلى أن الضابط قدم “نموذجا يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل، والالتزام بقواعد القانون، وأيضا في ضبط النفس والسلوك المتحضر، وسعة الصدر”.

وشدد الجراح على أنه “لا أحد فوق القانون، فالجميع سواسية دون أي استثناء، ولا مجال لأية واسطة أو محسوبية أو استغلال للنفوذ من جانب أي شخص أيا كان منصبه أو وضعه الاجتماعي”، مشيرا إلى أن المؤسسة الأمنية تعرب عن اعتزازها بجميع أبنائها وترفض أية محاولة للإساءة إليهم.

المصدر: “القبس”

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