الشورى يطالب “هيئة التلفزيون” بمراعاة السياسة الإعلامية للمملكة

كل الوطن – الرياض: أقر مجلس الشورى بالأغلبية عدداً من التوصيات وطالب هيئة الإذاعة والتلفزيون بتفعيل إمكانيات التشغيل الذاتي لبعض خدماتها ونشاطاتها، وضبط ترشيد الانفاق بما يحقق كفاءة الانفاق وتقليل الهدر المالي، ونبه على الإعداد الجيد للبرامج الحوارية ومراعاة اختيار الضيوف المؤثرين في ثقافة المجتمع السعودي، كما دعا إلى بوضع آلية ومعايير واضحة لإلغاء أو استحداث القنوات التلفزيونية والإذاعية وربط ذلك بمجلس إدارة الهيئة، والاستعانة ببيت خبرة متخصص لتقييم القنوات التلفزيونية والاذاعية فنيًا، وتصنيفها من حيث جذبها للمتابعين محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتقديم الحلول لجوانب القصور فيها.

وأكد الشورى في جلسته العادية 61 التي عقدت اليوم برئاسة عبدالله المعطاني نائب رئيس المجلس على ضرورة مراعاة مبادئ السياسة الإعلامية للدولة المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم وفي وثيقة السياسة الإعلامية، ودعا الهيئة إلى إنشاء إذاعة مختصة ببث تلاوات القرآن الكريم فقط، وطالب هيئة الإذاعة والتلفزيون أن تلتزم في إعداد تقاريرها السنوية بمتطلبات المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية.

وفي شأن آخر، وافق المجلس على تعديل عدد من مواد أنظمة التأمينات الاجتماعية ووثائق السفر، الأحوال المدنية، وناقش مشروع نظام المياه ، المكون من 77 مادة والذي يهدف إلى المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها وبأوجه استخدامها، وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق به، وبجودة عالية.